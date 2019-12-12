2020總統大選將於明年1月11日舉行，距今剩下不到一個月，各組候選人各出奇招催促選票，對此死忠鐵粉資深藝人劉家昌，相當看好韓國瑜贏得2020總統大位，更預測他將獲得八百萬票當選。

劉家昌表示選戰剩不到一個月，原本膠著的選情，在看到國民黨跟韓國瑜新北造勢後，不僅讓泛藍選民鬆一口氣，也讓抹黑韓國瑜的名嘴前功盡棄，除了讓人民反感之外，也更凝聚泛藍選民的團結，接著指出民進黨的腐敗，早非國民黨主要對手，真正的敵人是自稱中華民國派的親民黨和郭台銘，唯獨這兩派才能傷害到中華民國最後這一役，更公開呼籲泛藍選民：「寧可投新黨也不要投口中是中華民國派，事實是傷害中華民國的人」。

劉家昌臉書全文。（圖／劉家昌臉書）

對於明年選情局勢，劉家昌直言韓國瑜將大獲全勝，推測他將獲得八百萬票當選，更直言：「越來越有信心，大家等著看，讓全台灣人民見證邪不勝正，天佑中華」。

(中時電子報)