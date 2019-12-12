卡神出國？藍黨團要調閱入出境紀錄 11:162019/12/12 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 曾銘宗指出，會行文入出境管理局調閱相關紀錄，確認楊蕙如是否如傳聞出境。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有傳言指「卡神」楊蕙如已出國避風頭，國民黨立院黨團總召曾銘宗12日表示，將行文內政部警政署入出境管理局調閱相關紀錄，確認楊蕙如是否如傳聞出境。(圖文／黃世麒) (中時 ) #出境 #紀錄 #楊蕙如 #行文 #卡神 也許您會感興趣 推薦閱讀 為何民進黨急切割楊蕙如？韓國瑜突破盲點 16:272019/12/08 政治 誰是卡神的立院門神？藍營指向蘇嘉全 18:542019/12/09 政治 藍揭閨蜜團7度出面開協調會！蘇嘉全幕僚幫卡神喬預算 04:102019/12/10 政治要聞 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 03:262019/12/10 政治 網軍案延燒 傳楊蕙如已出國避風頭 01:242019/12/11 政治要聞 查楊上線金流 揭開綠色網絡 01:242019/12/11 政治要聞 追查楊蕙如上游 04:102019/12/11 時論廣場 「一切都跟DPP沒關係」影片流傳 李來希喊分享 18:272019/12/11 政治 陳揮文霸氣再嗆：我認識楊蕙如 揭卡神「不是故意」之因 21:472019/12/11 娛樂 慘被急切割 命理師曝卡神楊蕙如內心想法 00:182019/12/12 娛樂 政治熱門新聞 周錫瑋「驚天一吼」 韓粉：綠潰散了！ - 政治 為何狂黑韓國瑜？網紅怒：惹到我就會做到底 - 政治 超嗆！謝長廷竟用這3字飆罵張善政 - 政治 觀察到基層三大現象...夏春湧：大選「真正」開始了！ - 政治 民調驚人！網友神預測蔣萬安下場 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。