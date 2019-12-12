有傳言指「卡神」楊蕙如已出國避風頭，國民黨立院黨團總召曾銘宗12日表示，將行文內政部警政署入出境管理局調閱相關紀錄，確認楊蕙如是否如傳聞出境。(圖文／黃世麒)

(中時 )

#出境 #紀錄 #楊蕙如 #行文 #卡神