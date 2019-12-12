今年北台灣全年案量突破一兆大關，為歷史第4大量紀錄，顯示建商推案信心已經回到多頭水位。據住展雜誌統計，北台灣2019年前11個月新成屋、預售屋推案量突破一兆元大關，來到10,071.7億元，較去年同期略少約230億元，年減幅約2.2％。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，總統大選投票在即，年底前建商大多已放緩推案進度，預計今年全年推案量站穩1.05兆以上沒有問題，但應該沒機會碰到1.1兆的高標了。從推案量的角度來看，代表建商推案信心已經回到房市多頭水準，但業者仍需注意買氣能否消化如此龐大的供給量，以免推案快速擴張抑、個案競爭加劇，最終影響銷售率表現。

北台灣各縣市當中，新建案推案量最大的仍是新北市，前11個月已累積逾4千億鉅量，較去年增加約4百億元，年增幅約一成推案最旺盛的區域是板橋、新莊與三重，三個行政區案量均逾500億元，尤以板橋案量達577億元最多。

台北市今年前11個月推案量約近2100億元，年減幅約28%。推案量最大的北投區，今年累計案量約298億元，推案量最少的是松山區，同期案量僅32.6億元。北市新建案供給偏低，假如未來買氣持續回升，新房屋供給緊俏的問題將逐漸浮現。

北台灣推案量第二大的桃園市，累積案量約2400億元，較去年同期增約210億元，年增幅近一成。其中，龜山區案量高達768億元，不僅是大桃園之最，也是北台灣各行政區之最。新竹地區今年案量約1,086.8億元，年減幅約1成。

(時報資訊)