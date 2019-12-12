精誠(6214)子公司奇唯科技與台中榮民總醫院共同發表全台首創「OSCE臨床技能測驗線上即時評量系統」，透過敏捷式開發方法、跨平台的開放式架構等科技應用，開發可勝任醫師執照國家考試等級的OSCE（Objective Structured Clinical Examination）測驗系統平台，不僅大幅縮短成績計算時間、降低傳統人工統計錯誤，更能建立教案資料庫及考生能力表現常模，以及智慧化成績分析與成果共享，並於測驗完成的同時，即時建立考生、考官及標準化病人執行歷程及表現記錄，提升臨床技能評量標準化。

日前台中榮總已成功利用該系統執行醫師評量測驗，未來將擴大應用於藥師、營養師等各職類，甚至是教學門診、醫學倫理討論、或病歷教學等即時指導評量與回饋。

台中榮總謝祖怡主任及教學團隊表示，台灣自2013年正式將OSCE納入醫師執照考試，每年於各大醫院及醫學院的OSCE國家考場，對實習醫學生的臨床能力進行評量測驗，OSCE不像過去以紙筆測驗決定醫師證書，而是在精心設計的考站中，由經認證的標準化病人及考官，一一檢視考生的病史詢問、身體檢查、解釋衛教及技能實做能力，確認他們足以肩負病患及家屬的期待。我們與奇唯合作開發此系統平台，目的是促使臨床技能測驗評量標準化，並希望未來能將此經驗擴大到全國教學醫院及醫學院。日前我們首次運用該系統於OSCE測驗，過程中考官、標準病人、考生及行政試務人員都很滿意，成效超乎預期。

OSCE臨床技能測驗線上即時評量系統」可涵蓋測驗場次建立、測驗配題、考生排程、實際測驗、統計分析等整體測驗流程，且能依據各職能臨床技能調整測驗方式與題庫，測驗期間更可設定多天、多梯次，也適用單人／多人同組測驗、多考官對1位考生評分等，靈活富有彈性，且系統會於測驗結束後立即自動計算成績，並提供即時成績查詢及考官回饋。此外，該系統也能讓學生模擬OSCE國考測驗，提前熟悉測驗模式，協助各大醫療院所落實醫學教育，培訓醫師核心能力。

奇唯科技總經理陳國禎表示，OSCE是醫師國考不可或缺的一環，考驗醫學系實習生的專業素養與臨床能力，過去OSCE的測驗流程都透過紙本進行，不但費神耗時也沒辦法進行系統化管理，但現在透過線上評量系統的幫助，不但將成績計算時間從3～5個工作天，大幅縮短至測驗結束後立即自動產生，也能透過考生整體表現與問卷的統計回饋來優化教學內容。

奇唯科技是國內唯一同時擁有自行開發HIS醫療資訊系統與PACS醫療影像存儲應用系統的資訊服務廠商，近年來更擴展研發能量，陸續成功開發個案照護、市民檢驗雲端管理平台與社區篩檢應用系統。看準智慧醫療商機，奇唯積極投入創新醫療應用，如日前發表全球第一套具標準醫學影像傳輸之「肌少症智能篩測儀」、符合長照應用情境的「AI驅動雲端智能照護服務平台」以及此次與臺中榮總合作開發的全台首創「OSCE臨床技能測驗線上即時評量系統」，未來奇唯將積極開發更多創新行業應用，協助台灣醫療產業加速邁向智慧醫療。

(時報資訊)