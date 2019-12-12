總統大選將於2020年1月11日登場，台灣高鐵公司為因應旅客返鄉投票需求，規劃於1月10日至13日為選舉疏運期，加開54班次列車（南下29班，北上25班），並維持大學生優惠及早鳥優惠，旅客可自12月14日凌晨0時起預購車票。

高鐵表示，總計4天提供667班次列車的旅運服務，選舉疏運期間返鄉投票人潮眾多，敬請旅客預先訂位，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可利用「T Express行動購票」App、全國超過1萬家與高鐵合作的便利商店等站外通路，提早完成付款、取票，即可省去到車站排隊購、取票的時間，直接輕鬆進站搭車。

高鐵指出，各車次提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

選舉疏運期間，高鐵早鳥優惠適用車次達207班，佔總班次數逾31％，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。此外，選舉疏運期間適用大學生優惠、商務車廂限量升等、標準車廂對號座卡友優惠等專案，但會員月月Go有禮、25人以上團體及校外教學等專案，則暫不適用。

(中時 )