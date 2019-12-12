美股：

1.美國最大家居修繕用品零售商家得寶（Home Depot）2020財年營收預測不如市場預期，周三股價下跌1.78%，收在212.00美元，對道瓊指數的拖累最大。家得寶預期2020年財年營收和同店銷售額將成長3.5%～4%，不如華爾街預估的成長4.3%。家得寶維持2019財年營運目標不變，預估營收成長1.8%，同店銷售額成長3.5%，每股盈餘為10.03美元。

2.加拿大瑜珈服製造商露露檸檬（Lululemon Athletica）對年終節日旺季的獲利展望不如市場預期，周三盤後下挫5%。該公司第三財季營收年增23%，為9.161億美元，優於市場預估的8.99億美元。淨利年增34%，為1.26億美元。每股盈餘為96美分，優於市場預估的93美分。該公司預估本季每股盈餘介於2.10～2.13美元，分析師預測均值為2.13美元。該公司預估本季營收介於13.2億～13.3億美元，亦不如市場預期。該公司預期全年營收介於38.95億～39.1億美元，每股盈餘介於4.75～4.78美元，分析師預測均值分別為38.91億美元和4.75美元。

(時報資訊)