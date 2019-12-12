電源供應器廠—博大(8109)受到大陸綠能市況不佳及工控產品需求疲弱影響，第4季營運相對保守，由於市場需求疲弱，博大認為明年第1季還是保守，預估第2季後營運才會漸入佳境，從客戶端來看，在客戶庫存去化之後，博大預估，明年營運有機會較今年微幅成長。

博大產品主攻工業、綠能、鐵道工程及醫療等相關電源領域，其中鐵道工程產品以車箱內電源產品為主，包括：螢幕、門及車箱照明控管、通訊系統、剎車系統等，綠能產品包括：太陽電廠及風力發電設備的電源供應器為主，工控產品主要是自動化設備及工業電腦相關應用，醫療則醫療設備相關電源為主，公司在站穩大陸鐵道工程系統後，也將目標轉向歐洲鐵道工程，由於公司產品為少量多樣，且技術門檻高，讓公司合併毛利率一直維持在50%以上。

中美貿易戰導致大陸綠能市況不佳，且工控相關客戶訂單減緩，致使博大下半年營運表現平平，11月合併營收為9054萬元，年減18.54%，營業毛利為4398萬元，稅前盈餘為3300萬元，年減10.14%，單月每股稅前盈餘為0.45元，累計1到11月合併營收為11.87億元，衰退2.83%，營業毛利為5.84億元，稅前盈餘為4.53億元，衰退16.81%，每股稅前盈餘為6.18元。

博大表示，由於客戶在消化2018年的庫存，市場狀況不佳，明年第1季還是保守，預估第2季後營運才會漸入佳境，從客戶端來看，在客戶庫存去化之後，明年營運有機會較今年微幅成長。

由於市況平淡，博大也放緩大陸無錫及台中兩地擴產腳步，其中無錫廠雖然設備在第3季已進入，新產能尚未開出，將視客戶訂單需求決定何時量產。

(時報資訊)