日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）受惠故鄉納稅及伴手禮2大業務步入年底旺季，2019年11月合併營收成長動能顯著增溫，「雙升」至今年次高。預期在年節旺季效益帶動下，12月營收可望再創今年高峰，公司對第四季營運樂觀看待，力拚全年獲利超越2018年次高。

紅馬近期股價震盪走跌，今早股價開高後一度上漲3.25％至33.35元，惟隨後受賣壓出籠拖累而翻黑，最低下跌0.46％至32.15元，為5月中以來近7個月波段低點。

紅馬2019年11月自結合併營收6.65億元，較10月5.06億元成長達31.39％、較去年同期6.51億元成長2.08％。累計1～11月合併營收51.03億元，較去年同期50.95億元成長0.16％，續創同期次高。

紅馬指出，第四季起至隔年1月為公司營運旺季，主因故鄉納稅、伴手禮業務均進入年節送禮旺季，且納稅人當年度的故鄉納稅申請需在年底前完成。隨著故鄉納稅市場進入年底推廣高峰期，帶動紅馬11月故鄉納稅業務營收月增達43％，多項季節限定商品頗獲好評。

此外，紅馬表示，今年新推出的B2B平台業務「Furusato 360」效益逐步顯現，雖然前11月合併營收僅年增0.16％，但故鄉納稅業務除了回禮商品收入外，可視為純獲利的手續費收入占達20％，對提升整體毛利率及獲利表現有相當助益。

伴手禮業務方面，受惠年底旅遊旺季到來，加上積極開發自有品牌伴手禮，自旅行伴手禮拓展至節慶禮品業務，推升紅馬11月伴手禮業務營收月增達23％。本月預計配合聖誕節及日本歲末節慶推出季節限定商品及促銷活動，搶攻年節送禮市場。

隨著營收轉型、毛利率提升及費用控管效益顯現下，紅馬2019年第三季淡季虧損顯著收斂，稅後虧損0.03億元、每股虧損0.38元。累計前三季稅後淨利0.23億元、每股盈餘0.49元，較去年虧損3.44億元、每股虧損7.28元大幅轉盈。

展望後市，紅馬維持審慎樂觀，預期隨著進入年底旺季，故鄉納稅、伴手禮業務2大業務可望再創佳績，帶動12月營收站上今年高峰，全年轉虧為盈無虞，並有機會超越2018年、改寫歷史次高。

紅馬表示，將持續擴大與其他大型入口網站合作推廣故鄉納稅業務，增加手續費收入。而今年新開發的地方生鮮商品B2B電商平台「OWL」已於11月上線進行測試，預計12月中正式營運，未來營運步上軌道後，可望推升手續費收入比重，挹注營運動能。

(時報資訊)