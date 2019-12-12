量販龍頭家樂福瞄準「懶人商機」、「宅經濟」持續發酵，攜手foodpanda，擴大搶進外送市場，據悉，目前雙方合作外送門市一口氣擴增至6間，除原本北市信義區東興店外，本周再進軍天母、新店、淡水、三重跟蘆洲地區，搶在聖誕節、農曆春節前上線，全力搶攻節慶消費商機！

家樂福東興店在11月11日率先與foodpanda合作推出外送服務，22日板橋店再跟Uber Eats合作，一次攜手國內兩大外送平台攻零售外送市場，也創下業界首例。

目前外送效益如何？據家樂福統計，首家外送東興店推出服務一個月來，單日平均有50～60張外送訂單，最高一天近百單，外送平均客單價約450～480元，以生鮮食品為主、熟食類為輔，也打破外界認為外送平台以熟食為主的刻板印象。

據統計，首家店熱銷外送商品前十名中，生鮮就占了七名，例如有機金針菇、牛番茄、雞蛋豆腐、有機小白菜、有機鴻禧菇、雞蛋、嚴選紅蘿蔔等，熟食類僅香酥柳葉魚跟香蒜麵包。至於其他熱門外送商品還有洋芋片、小泡芙等零食，及可樂、綠茶、鮮乳等飲品，或是家樂福自有烤物，如烤半雞、烤雞腿等。

看好國內外送市場持續成長，家樂福與foodpanda即日起擴大合作，據悉，雙方已於本月10日一口氣新增淡水淡新店、新店店、天母店、三重重新店、蘆洲店5間店，合計共6間，外送範圍大幅擴充。加計家樂福跟Uber Eats合作的板橋店，則目前家樂福外送門市共7間。

家樂福旗下有量販、超市兩種實體店型，提供外送服務先以量販店為主。家樂福量販店目前共66間，以此為計外送門市占比僅10.6％，還有很大的成長空間，且目前仍以雙北地區為主，未來在外送服務陸續上軌道後，亦不排除進一步擴大到其他縣市。

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