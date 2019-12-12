外界關注美國12月15日延遲或減免中國的1,600億美元商品的加徵關稅，料美國總統川普將在美東時間12日與官員對此問題進行討論，但有消息表示，按照近期白宮風向，關稅還是有可能如期加徵。

路透引述熟知美國計劃消息人士說法，川普12日將與貿易代表萊海澤、財長穆努欽、國家經濟委員會主任庫德洛、國家貿易委員會主任納瓦羅等人討論15日關稅問題，最後決定權在川普手中。

其中一位消息人士稱，近日一小群白宮高官之間流傳一份電子郵件，內容是此前關稅措施對美國經濟的影響不大。消息人士猜測，政府可能透過此郵件傳達關稅措施影響不大的觀點，故可能15日仍會如期加徵關稅。

本周流傳的一份備忘錄顯示，對中鷹派的納瓦羅支持繼續加徵關稅，堅稱中國增加採購美豬和大豆是因為自身豬瘟問題而非貿易談判，表態關稅並未對美國經濟或股市有負面影響。

此外，美國農業部最新數據也披露，中國採購大豆的規模數字驚人。

當前市場盼望中美貿易協議推進，但如期加徵關稅的措施可能會使中美再次談崩。

(工商 )