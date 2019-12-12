資深媒體人趙少康日前公開表態，2020總統大選，他的票將不會投給總統蔡英文，而會投給國民黨總統候選人韓國瑜。對此，有評論認為，趙少康表態後，將會帶動部分中間選民、淺藍與高學歷的知識藍及經濟藍歸隊。該評論也認為，韓國瑜選情近日有起色，且蔡英文遇到許多事情恐影響選票，「韓國瑜可能已追近蔡英文，雙方打成了平手」。

趙少康在在網路節目《鄉民來衝康》上表示，會將票投給韓國瑜。針對韓國瑜民調下滑，趙少康則認為，韓國瑜日前雖呼籲接到民調電話要說支持蔡英文，但他認為支持者並沒有全聽韓的話，而是改為不表態。

據《中評社》評論指出，趙少康在國民黨初選期間支持郭台銘，更傳出郭曾對趙說沒有他的操盤，選舉打不下去，可見趙少康對郭粉有影響力，趙少康的投票意向也將會有帶動作用。

此外，韓國瑜的選情已逐漸起色，加上「卡神」楊蕙如養網軍一事延燒到民進黨，使蔡英文的選情出現波動，該評論認為，韓國瑜實際上恐已追近蔡英文，雙方打成平手。

(中時電子報)