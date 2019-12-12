民進黨推廣告片，粉專寫信將收到吳怡農的「情書」。照片增薏蘋攝

選戰倒數30天，⺠進黨今公布三支競選影片－《給台灣一封信》系列，影片針對北中南有不同版本、場景，影片中路過⺠眾寫下給台灣的話，接力寫成給台灣的三封信，⺠眾來⺠進黨粉專遊玩，將收到吳怡農等⺠進黨知名人物的「情書」。

這三支廣告片分為「對不起篇」、「辛苦你了篇」及「你好嗎篇」；民進黨不分區提名人洪申翰指出，對比國民黨不分區，國民黨在不分區名單，還是不願意順應民眾的擔憂及期待，他若進入國會，希望扮演一般民眾、公民團體的橋涼，讓民進黨政治實踐能更於反映一般市民對政治的想像。

立委管碧玲說，日本在1955年整合出一個穩定大黨，是五五體制的開始，日本變成世界大經濟體至今，台灣要攜手創造二零二零體制，面對挑戰是歷史性，中國介選已經進入明目張膽時刻，影響不分區提名。政黨分化也是空前，小黨也是分化選票最嚴重，2020體制若能穩住民進黨，它將成為台灣最穩定繁榮的體制，如同日本五五體制。

她說，廣告中的以高雄為主題的「對不起篇」，反映高雄人對不起台灣是普遍的心情，但她都跟選民說，不必覺得慚愧，社群媒體時代，假訊息介入選舉的大眾傳播是很恐怖，任何國家第一次遇到都抵擋不住，美國選舉及脫歐公投都是同一家公司操作，還好台灣第一次遇到是在去年選舉，是高雄的犧牲喚起2020的覺醒，若第一次是發生在2020，他們也擋不住。寧願用高雄的犧牲換來台灣覺醒，共創台灣2020體制。

民進黨三支影片上線時，也會搭配FB粉專的chatbot專案(聊天機器人)，⺠眾一起來⺠進黨粉專遊玩，不但可能收到陳菊、陳其邁、游錫堃、吳怡農等⺠進黨知名人物的信，也可以收到來自家鄉的「2020護國保台指南」(選區立委投票指南)，號召台灣人找回愛台灣的熱情，並鼓勵選民1月11日出來投票，用政黨票守護台灣。

(中時 )