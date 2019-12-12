兩年前開始當起大陸農村傳統美食網紅李子柒近期成為大陸熱門話題，其在影音社群網站Youtube開播僅兩年，追蹤人數已高達748萬，不僅超越許多國際大媒體，和CNN的796萬相差不遠，讓「圈粉」一群歐美海外人士的她近期引起陸官方關注，稱其讓「數百萬外國人愛上中國」。

陸美食網紅李子柒近期成為大陸熱門話題，其在影音社群網站Youtube開播僅兩年，追蹤人數已高達748萬，不僅超越許多國際大媒體，和CNN的796萬相差不遠。

有別於一般的美食網紅，以大陸農村家常菜為主題，場景圍繞在農家田園生活的李子柒，拍攝美食更顯得「樸實歸真」。影片中的她話不多，也並未介紹美食如何做，重點全放在「過程」─不僅自己親自下廚，連食材都是自己親自採取或栽培，從無到有的過程一路拍給粉絲看。例如醬油釀造，她從自己翻土種黃豆拍起；煮一碗柳州螺獅粉，自己上山採筍、醃酸豆、下田撿螺，讓觀看的粉絲有一種身置純樸田園的感受，對習慣忙碌都市生活的人而言，可謂十分療癒。

除了美食之外，李子柒也拍攝了許多中華傳統文化技藝，更吸引人注目的是，她幾乎從粗工到細活無所不能，不論是自製胭脂水粉與傳統蜀繡工藝，或者化身「金剛芭比」，上山持刀劈竹自組竹沙發，全都難不倒她，讓外國粉絲們重新認識中華文化。《南華早報》甚至稱，粉絲眼中的李子柒，恐怕比陸官方的「孔子學院」更會說好中國故事。

報導指出，陸微博一篇文章稱原本以為她的影片有配上英文字幕，然而沒有，在Youtube上的影片與微博上是一樣的，加上她說的是四川話，聽不懂的人更多了。不過外國粉絲完全不在意這一點，有網友留言「這根本是在看國家地理+迪士尼+廚神當道」、「她是一個大廚、藝術家、園藝家，我希望他們能加上英文字幕，我太想知道她在說什麼了」。

李子柒成為熱門話題，連陸官方央視也加入討論。央視微信公眾號稱她「沒一個字稱中國好，卻說好了中國故事」，「她只是默默幹著農活，偶爾地跟奶奶說幾句四川方言，但全世界各地的人，卻開始瞭解有趣好看的中國傳統文化…不得不說李子柒是個奇跡，一顆平常心做出了國際文化傳播的奇跡」。

不過也有人認為李子柒展現的並非真實的大陸農村生活，只是將田園生活描繪得過度精美，形象完全符合外國人的田園印象，不算真正的文化輸出。

(中時電子報)