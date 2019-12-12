國民黨將再開鍘！鴻海集團創辦人郭台銘派子弟兵李縉穎，以無黨籍身份參選新北市第十選區立委，李父、前國民黨立委李嘉進以及盧嘉辰都為其大力輔選；國民黨新北市黨部決議開除盧嘉辰黨籍、李嘉進停權1年，前天送交中央黨部考紀會評議；對此盧嘉辰今表示，尊重黨部決議，他不做任何回應。

李縉穎則說，此舉可見國民黨部急了，因為從民調來看，他的民調領先林金結（國民黨參選人），國民黨見也知道林金結保不住，棄保效應下，情急之下只能祭出黨紀。

新北市第十選區民進黨由立委吳琪銘爭取連任，國民黨在今年4月初選時，原先李嘉進與吳琪銘都表態參選，協調後以讓賢為由派林金結出征，不過郭董退出總統大選後，推派李嘉進之子李縉穎加入角逐，盧不僅表態力挺，更曾批判林金結「忘恩負義」、「國民黨提名被派系把持」、「人選不優」。

據了解，國民黨新北市黨部認為林金結原本選情穩定，但李縉穎參選恐造成綠營漁翁得利，前天召開考紀會祭出黨紀後，將結果呈送中央黨部考紀會。

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(中時 )