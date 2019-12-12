桃園市平鎮高中棒球隊今年勇奪美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽與中信盃第7屆黑豹旗高中棒球大賽冠軍，平鎮棒球隊以冠軍迎來即將落成造價億元的新球場，未來球隊的使命更為加重！

平鎮高中棒球隊與其他運動團隊的發展，深受相關指導單位的重視，日前桃園市教育局長高安邦到校視察並贈送獎金，昨（11）日教育部體育署長高俊雄也蒞臨平鎮高中關懷優秀體育選手，同時訪視學校體育相關設施。

平鎮高中成立體育班以來，多元發展培育不同專項的運動選手，今年世界12強棒球賽中華隊陣容就有蘇智傑、高宇杰與林立等3位傑出校友，都能為中華隊打出好表現。

另外，平鎮的畢業校友蘇柏亞、李孟恩入選2020年奧運跆拳道國家培訓隊，余艾玟入選射擊國家代表隊；彭家楙則是射箭國家代表隊成員之一。而且平鎮高中校長胡劍峯已是全國高中體總會長，積極推動國內高中體育的發展。

高署長實際瞭解平鎮高中運動代表隊使用的相關設施，平鎮高中依實際訓練的需求，希望體育署給予協助，只要體育署大力支持，平鎮高中有信心繼續培育出更多優秀體育選手，為國爭光。

(中時 )