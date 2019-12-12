大陸商標之爭再出現驚人案例，大陸棉田公司率先註冊無印良品商標，近日在與日本無印良品的法庭紛爭上獲得勝訴，日本無印良品將要刪除紡織類商品上「無印良品」字詞，僅能印「MUJI」。

香港經濟日報報導，此前日本無印良品被大陸山寨版控侵犯商標權，而近日北京市高級法院作出終審判決，下令日本無印良品的母公司株式會社良品計劃、上海無印良品，立即停止侵犯大陸企業棉田公司、北京無印良品註冊商標專用權的行為。

日本無印良品除要刪除紡織類商品上「無印良品」標誌，還要賠償大陸棉田公司人民幣（下同）50萬元的經濟損失以及12.6萬元（總計約台幣280萬）的合理開支。並要在天貓「無印良品MUJI官方旗艦店」和大陸當地的店舖發布聲明。

北京高等法院認為，被告在浴巾、面巾、浴室墊等使用與涉案商標相近似的「無印良品」、「MUJI無印良品」、「無印良品MUJI」標識，侵犯原告的商標專用權。2018年日本無印良品已在一審判決中被法院判決敗訴，2018年12月上訴至北京高等法院，近日高院駁回上訴維持原判。

目前在天貓「無印良品MUJI官方旗艦店」中，日本無印良品已發出聲明，稱被其他公司搶註布、毛巾、床套等產品的商標，「為消除影響」，已整改有關商品的商標標註。

這起商標紛爭起於2001年年4月28日，海南南華實業貿易公司當時成功註冊「無印良品」商標，可在棉織品、毛巾、浴巾、床單、枕套、被子、被套等商品上使用。商標2004年轉讓予棉田公司，該公司投資在2011年成立的「北京無印良品公司」。棉田及「北京無印」於2015年控告日本無印良品侵權。

(工商 )