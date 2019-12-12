教育部、中央大學及中華明日閱讀協會今天共同召開記者會表示，今年共有40所國中及85所國小進行「身教式持續安靜閱讀」（MSSR）晨讀活動，並有431所學校共同響應明日閱讀日，參加率最高前3名縣市為苗栗縣(41.7％)、嘉義市(28.6％)、屏東縣(18.5％)。

每年12月12日「明日閱讀日」，也是「晨讀運動」的一環。在今天記者會中，現場邀請三所績優學校校長、老師與學生分享「明日閱讀」實施亮點。

新北市雙溪高中每天進行15-30分鐘的晨間閱讀，從學生閱讀、導師陪伴至行政參與，由下而上推動MSSR；另外，定期舉辦「網紅直播聊書」活動，透過學長姐介紹書籍，帶領同學認識各式各樣書籍，更於直播內安排趣味有獎徵答，引發學生閱讀興趣，提升全校學生參與度。

花蓮縣稻香國小介紹英文MSSR的產出、推動與實施。由英文老師主動提出並帶動一批中、高年級學生，在圖書室同步進行MSSR的英文閱讀活動，經過兩年的陪同，時間一到，學生便到圖書室拿起英文讀本，培養閱讀興趣。英文MSSR的推行包括英文書籍借閱、培養孩子英文閱讀能力、校內英文閱讀推廣等，更在英語測驗成就提昇上有顯著成果。

台南市松林國小一所是偏遠學校，始終深信，沒有興趣，閱讀教育不會成功。MSSR還原了閱讀最原本、最自然的樣貌，也找回了最原始的初衷─幫助孩子愛上閱讀。因為相信閱讀，也因閱讀帶來了家長的相信，學生數從42位擴增為115位，學生表現也獲獎連連，透過教育價值的彰顯，學校找回自信，為偏遠地區學校帶來活化與希望。

教育部表示，期盼藉由雙溪高中、稻香國小及松林國小等校的成功案例，激勵更多的校園參與推動MSSR之列。各校可因地制宜，發展適合自己學校的閱讀課程，提供多元的閱讀機會，拓展不同的閱讀經驗。

(中時 )