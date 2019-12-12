洋基以9年3.24億美元簽下今年自由市場最大咖投手寇爾(Gerrit Cole)，不過據美媒透露，道奇與天使給的報價都不差，都有8年3億美元，平均年薪算起來還比洋基高，不過寇爾最終決定落腳美東，有記者就說，道奇認為追根究柢就只有一個原因，「寇爾就是想當洋基人」。

道奇與天使一直積極想簽下寇爾，寇爾是加州人，日前也多次傳聞寇爾想找離家鄉近的美西球隊，根據美國記者卡斯提歐(Jorge Castillo)在推特上說法，道奇與天使給出的報價也不低，道奇給出8年3億美元，天使則是8年近3億美元，不過合約都包含延遲付款。

其實道奇開出的薪資條件，平均年薪3750萬美元甚至比洋基開出的平均年薪3600萬美元更高。ESPN記者岡薩雷茲(Alden Gonzalez)就說，道奇先前認為有很大機會從洋基手中搶下寇爾，他們認為開出的薪水條件不是寇爾放棄道奇的原因，寇爾之所以會選擇洋基，單純就是因為「寇爾想穿上洋基球衣」。

不過洋基出動老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)與寇爾經紀人波拉斯(Scott Boras)直接會談，洋基最終順利搶下寇爾，也有人認為其中一個重要原因就是洋基多給了第9年的合約。

(中時 )