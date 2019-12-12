新北市長侯友宜。（葉書宏攝）

民進黨副總統候選人賴清德表示，蔡英文總統規畫農漁民比照軍公教月領退休金。對此，新北市長侯友宜今（12日）上午表示，要考慮國家財政，做法上是否需要循序漸進、一步一步往前走，這要視政府財力。

侯友宜表示，對長者照顧是多層次照顧，如何讓長者活得健康、快樂、自在開心，才是政府的責任。無論從硬體建設、設備設施、生活起居、社福照顧，各方面提供無微不至、貼心的照顧，每個面向都要面面俱到。

侯友宜也提到，要照顧長者也不要忘記孩童，大家一起努力讓長者過得開心自然，幼童成長茁壯。

(中時 )