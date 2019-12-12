駐日代表謝長廷12日在臉書表示，針對國民黨副總統候選人張善政說，立法院要他回來報告而他不理會，他要張善政舉出要他回來的具體日期一事，張善政卻說「謝長廷的話不重要」、「不要理他」，謝長廷發文說做外交辛苦，還要處理人格抹殺謠言，「我累了！」

張善政12日一早赴桃園大園區參訪大賀農場，與青農有約，對於謝長廷一事他說，根本不想理他，網軍的重點是他們幫了蔡英文做什麼事，從打擊賴清德開始，到現在選舉為她做什麼事，謝長廷講東講西，就是要幫蔡英文移轉焦點，大家不用在意謝長廷講了什麼事好嗎。

張善政12日一早也參加廣播節目，還說出之後會有人爆料張善政有小三這件事，張則反駁，這是主持人周玉蔻所說的，他只是笑一笑，怎麼可能說自己有小三，根本是天方夜譚。

他也說，自己喜歡看棒球和籃球，對於明年奧運棒球6搶1寄予厚望，未來體育改革，吳志揚也是重要顧問，從政府組織架構把體育屬從教育部獨立出來成立體育部，到鼓勵運動產業，鼓勵民眾多關注職業賽事，讓職業體育起飛。

(中時 )