美國聯準會宣布利率維持不變，帶動美股收高，而台積電(2330)ADR大漲2.53％至每股55.90美元，再度創下歷史新高，台股也在台積電盤中大漲近5％帶動下，指數持續創下波段新高，預估今天成交金額達到1600億元。

台積電ADR創下歷史新高，使得台積電概念股包括精材(3374)、帆宣(6196)、弘塑(3131)、京鼎(3413)亮燈漲停，為今天盤面焦點族群。由於聯準會三度降息對債券市場造成衝擊，資金由債轉股，鎖定高殖利率與產業龍頭股，台股有高殖利率優勢，台積電的展望及配息穩定，成為外資追捧對象。

雖然本周有美中貿易新關稅談判，但外媒認為川普將推遲對大陸加徵新關稅，迫使大陸簽署貿易協議，若短期干擾因素去除，在外資放長假前，台股續創波段新高機會大。

目前除了資金面偏多，技術面上，昨天權值股帶動下，日K帶量中長紅正式突破11月4日以來箱型區間，成為多方表態的關鍵K線，各均線再度形成多頭排列，趨勢有利多方，中長線偏多格局不變。

(時報資訊)