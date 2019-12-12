針對台灣在「2020年氣候變遷績效指標（CCPI）」中，總排名位居61國的倒數第3，且比去年退步2名，國民黨發聲明嚴詞抨擊，「蔡政府的能源政策失敗被國際認證」，評比結果讓台灣蒙羞，國人若讓號稱「民主進步」的政黨持續執政，只會讓台灣持續退步。

國民黨指出，台灣這次在61個評比國家中排名59，獲得倒數第三名，歷來最差，尤其檢視各項目，台灣在溫室氣體排放的表現倒數第2，再生能源發展倒數第3，能源使用是第54名，氣候政策排名40名。民進黨執近幾年，台灣排名逐年下滑，評比結果顯示，民進黨能源政策完全失敗，失敗的程度還獲得國際認證，可以說丟臉丟到國外去。

國民黨指出，中國大陸再生能源比率成長、印度也提出積極減碳政策，兩個碳排大國排名都有所進步，反而是仰賴能源進口的台灣，卻與沙烏地阿拉伯、美國等能源生產大國同處倒數前三名，請問民進黨還有什麼可辯解？事實證明，民進黨躁進式的2025非核家園、提高再生能源比率等說詞，全然是做不到的欺騙之舉，只會擴大空汙碳排，讓國人用肺發電，呼籲環保團體及全體民眾看清楚。

國民黨強調，蔡政府能源政策失敗，不顧環保與國人健康，讓台灣成為「燒煤王」，國民黨中央全力聲援台中市對於燃燒生煤超標的中火開罰作為，若台電拒不改善，黨中央也支持中部執政各縣市進一步聯合制裁，避免國人健康持續受害。

(中時 )