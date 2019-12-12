投資人觀望美國是否將如期在12月15日對中國商品實施新一輪關稅，周四日股陷入狹幅波動，日經225指數早盤收漲0.22%，為23,443.07點。東證一部指數漲0.05%，為1715.87點。媒體報導，消息人士透露美國總統川普周四將與其貿易幕僚會面，商討周日生效的關稅計畫。

受隔夜美國晶片股大漲激勵，半導體類股表現最亮眼，日經指數漲幅最大的前4檔股票均為晶片股，東京威力科創漲3.88%，Sumco漲4.45%，Screen Holdings漲2.98%，愛德萬測試漲3.90%。

(時報資訊)