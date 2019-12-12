《日股》觀望周日關稅，日經指數早盤小漲0.22％ 11:252019/12/12 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人觀望美國是否將如期在12月15日對中國商品實施新一輪關稅，周四日股陷入狹幅波動，日經225指數早盤收漲0.22%，為23,443.07點。東證一部指數漲0.05%，為1715.87點。媒體報導，消息人士透露美國總統川普周四將與其貿易幕僚會面，商討周日生效的關稅計畫。 受隔夜美國晶片股大漲激勵，半導體類股表現最亮眼，日經指數漲幅最大的前4檔股票均為晶片股，東京威力科創漲3.88%，Sumco漲4.45%，Screen Holdings漲2.98%，愛德萬測試漲3.90%。 (時報資訊) #指數 #美國 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 美邀印太18國盟友 應對中國威脅 04:092019/12/08 焦點新聞 陸海航兵戰力養成 別讓鮮血白流 04:092019/12/08 焦點新聞 《日股》美就業強勁，日經指數早盤收漲0.46％ 11:252019/12/09 財經 《日股》美就業報喜，日經指數收漲0.33％ 15:062019/12/09 財經 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 12:112019/12/11 財經 《日股》重大事件前縮手，日經指數早盤收跌0.24％ 12:162019/12/11 財經 《日股》觀望重大事件，日經指數微跌0.08％ 15:572019/12/11 財經 關稅恐翻倍？ 「中國通」獻計川普打擊北京殺招 20:352019/12/11 財經 美曬加州驕傲 竟是陸製船塢 04:092019/12/12 焦點新聞 川普今討論是否向陸加徵關稅 傳可能如期加徵 11:102019/12/12 財經 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 即時 - 工商 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 陸新關稅周日爆彈！專家曝中美貿易戰發展 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 狂！台積電市占碾爆死敵 三星輸到脫褲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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