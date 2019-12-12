美國聯準會對美國經濟前景看法樂觀，且暗示明年不會升息，受此激勵，周四南韓KOSPI指數盤中漲1.16%，為2,130.10點。大型股普遍走高，三星電子漲逾2%，SK海力士漲近3%。韓元漲0.37%，報1,190.30兌一美元。

美國聯準會周三會後宣布利率按兵不動，並暗示美國經濟溫和成長、失業率處於歷史低點，貨幣政策可能在明年年底前都將維持不變。此外，聯準會主席鮑爾表示，目前的貨幣政策立場仍屬適當，在升息之前，必須先看到通膨大幅且持續升高。

(時報資訊)