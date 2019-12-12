《韓股》聯準會暗示不升息，韓股匯齊揚 11:252019/12/12 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會對美國經濟前景看法樂觀，且暗示明年不會升息，受此激勵，周四南韓KOSPI指數盤中漲1.16%，為2,130.10點。大型股普遍走高，三星電子漲逾2%，SK海力士漲近3%。韓元漲0.37%，報1,190.30兌一美元。 美國聯準會周三會後宣布利率按兵不動，並暗示美國經濟溫和成長、失業率處於歷史低點，貨幣政策可能在明年年底前都將維持不變。此外，聯準會主席鮑爾表示，目前的貨幣政策立場仍屬適當，在升息之前，必須先看到通膨大幅且持續升高。 (時報資訊) #美國 #聯準會 也許您會感興趣 推薦閱讀 美邀印太18國盟友 應對中國威脅 04:092019/12/08 焦點新聞 陸海航兵戰力養成 別讓鮮血白流 04:092019/12/08 焦點新聞 明年新興市場債 法人按讚 04:102019/12/11 投資理財 陸降息無望 仍存有降準空間 04:092019/12/12 話題觀察 美曬加州驕傲 竟是陸製船塢 04:092019/12/12 焦點新聞 聯準會今年最後一次決策會議 維持利率水準不變 預期持續到2020年 03:332019/12/12 財經 《國際金融》Fed維持利率不變，稱明年經濟前景「良好」 09:262019/12/12 財經 《國際金融》巴西央行降息2碼，暗示寬鬆周期止步 10:172019/12/12 財經 美聯準會維持利率不變 美股小漲、陸股跌 10:382019/12/12 財經 《港股》聯準會暗示明年不升息，恆指漲1.2％ 10:512019/12/12 財經 財經熱門新聞 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 遠航停飛！合庫放貸22億元成最大債權苦主 - 財經 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 財經 - 工商 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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