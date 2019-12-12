現年69歲張先生，身體狀況一向很好，退休後仍天天下田照顧果園，沒想到日前開始覺得活動時越來越容易喘，雙腳也越來越腫，檢查確診為心臟衰竭；住院後接受心導管治療隔天，復健部主治醫師就到床邊評估，建議開始進行心肺復健運動，但張先生百思不得其解，認為一活動就會喘，是要怎麼做運動？都心臟衰竭了，不是應該好好休息？運動會不會有危險？

醫師指出，完整的心臟衰竭治療計畫須包含心臟科醫師的藥方及復健科醫師的運動處方，兩者缺一不可。(達志影像/shutterstock)

目前醫學上並無「治癒」心臟衰竭的特效藥，就如同糖尿病、高血壓等慢性病，心臟衰竭病人也需長期接受藥物及飲食控制，除了定期回心臟科追蹤吃藥控制之外，進行心肺復健也是治療中很重要的一環。

經研究顯示：進行規律運動後能提升氧氣在體內的利用率，進而減少日常活動對心臟的負擔，讓病人「很有感」。目前已有研究證實，心肺運動能降低死亡率與住院率、提升心肺功能與生活品質，且一併控制血壓、血糖、血脂一併控制。

那麼該如何進行有效且安全的運動？奇美醫學中心復健部主治醫師龔聖淳指出，完整的心臟衰竭治療計畫須包含心臟科醫師的藥方及復健科醫師的運動處方，兩者缺一不可；開立運動處方就如同開藥方，會依每個人狀況不同做調整。

何時適合開始心肺復健？其實在住院期間，甚至在加護病房內，只要經復健科醫師評估後，就可以開始。心肺復健共分三階段：

第一階段：急性住院期

由物理治療師教導緩和、漸進式運動，從床上運動開始，逐步進展為坐、站、以至行走甚至爬樓梯；避免病人因臥床太久而肌力萎縮或併發肺炎。同時衛教病人及家屬運動的好處，以及回家後如何安全進行運動。

第二階段：亞急性門診復健+居家活動期

延續第一階段運動，依個人狀況從低強度運動漸增為中強度，由於此時身體狀況尚未很穩定，至門診復健可依心肺運動測試評估運動風險、並在運動時同步監測心臟狀況；治療師也會繼續衛教安全居家運動方式、並給予心理支持。

此階段目標是順利讓病人回歸職場、勝任多數日常生活活動、甚至休閒娛樂，同時培養運動習慣。

第三階段：居家維持期

目標為繼續維持體能，並養成每周運動至少三次之良好習慣。

龔聖淳再次強調，心肺復健已被證實為一種非藥物、非侵入性的治療，不僅有效改善心肺功能，更能降低心衰病人的憂鬱、焦慮，可說是同時提升生理及心理狀態的特效藥。

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(中時電子報)