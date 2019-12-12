國民黨立委6日到外交部陳情與警方發生推擠衝突，外交部告發藍委曾銘宗等6人妨害公務。對此，曾銘宗今天也反擊，找律師直接反告吳釗燮是誣告，同時，曾認為他是去行使立法委員職權，把曾銘宗阻擋在外是妨害他的問政權，也是妨害公務，所以反告外交部長吳釗燮妨害公務。

對此，外交部發言人歐江安表示，既然國民黨民意代表將訴諸司法，我們尊重司法審理結果。但外交部不會容忍任何人對執行公務中的外交部文官進行言語暴力或肢體暴力，以維護文官的尊嚴及安全。

歐江安說，國民黨籍民意代表對外交部基層同仁的肢體侵犯證據充足，外交部已提交警政單位進行偵查，我們相信司法會還給外交部同仁正義，也相信委員們所為，全國民眾自有公評。

歐江安強調，本案進入司法程序後，外交部相信司法機關依法調查事實，將會還給行政機關執行公務不受違法干擾的空間，這也是全民的利益與共識。

此外，「卡神」楊蕙如據傳已到國外避風頭，國民黨團要求外交部提供出入境紀錄。歐江安回應說，本案進入司法階段，外交部尊重相關司法審理，司法單位若行文外交部會依法辦理。

(中時 )