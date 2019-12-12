尾牙快到，你領年終了嗎？美國馬里蘭州一間房地產公司，日前在年終晚會上給員工一個大驚喜。老闆當場宣布發出總額3億的大紅包，全公司人人有獎，員工看到自己所拿到金額的當下瞬間飆淚，台下哭成ㄧ片。

美國這家地產公司St. John Properties，7日舉行年度耶誕晚會，老闆給198名員工準備了一個大驚喜，更宣布人人有獎，發給現場每個人一個自己名字的紅包，讓員工當場激動落淚。

董事長愛德華‧聖約翰（Edward St. John）和總裁勞倫斯·梅克蘭茲（Lawrence Maykrantz）宣布，公司在今年達成重大里程碑，完成在8個州內開發建案，14年間整整翻了一倍，總價值達35億美元，所以高層決定給大家發一個1000萬美元(約台幣3億)的大紅包，每個人會依照年資獲得一筆獎金。

現場影片可見，當員工打開紅包時，許多人一打開信封袋，看到裡面的金額都瞬間飆淚。平均每名員工拿到5萬美元。金額最低獎金為100美元，頒給一名才剛獲聘的員工，最高額的獎金則達27萬美元。（約台幣900萬）。

總裁梅克蘭茲表示，員工事後搶著排隊跟他們擁抱，一個個哭得淅瀝嘩啦，告訴他們要怎麼運用這筆意外之財，改善自己的生活。

(中時 )