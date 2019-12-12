共享辦公龍頭WeWork上市失敗的前車之鑑並不影響大陸優客工場上市決心，優客工場12日向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO招股書，計畫在紐交所上市，融資至多1億美元。今年前9個月優客工場虧損人民幣（下同）5.73億元。

新浪科技報導，優客工場招股書顯示，公司2018年淨營收為4.485億元，年增167.9％。2019年前9個月淨營收8.746億元人民幣，年增209.9％。

值得注意的是公司2019年來自行銷和品牌服務的收入，該塊業務收入規模已經逼近辦公空間會員服務的營收。2017年來自行銷和品牌服務的營收為0，2018年為0.246億元，2019年前9個月激增至4.035億元，同期辦公空間會員服務的營收為4.196億元。

而優客工場2018年淨虧損為4.452億元，年增19.4％。2019年前9個月淨虧損5.728億元，年增111.4％。

在截至2018年9月30日的9個月時間里，優客工場淨虧損為2.709億元人民幣，而2019年同期為5.728億元人民幣，同比增長111.4%。

截至2019年9月30日，優客工場經營的共享辦公空間近61萬家。

持股情況方面，招股書披露，創辦人毛大慶及其妻子白小紅旗下的控股集團實益持有46,314,990股普通股，持股比例35.27％；Ambitious World Limited實益持有11,235,147股普通股，持股比例為8.56％；Starry Shore Company Limited實益持有6,967,173股普通股，持股比例為5.31％。

(工商 )