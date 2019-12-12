南僑集團為積極擴大市占，於12月12、13日連續兩天，首度假南僑桃園觀光體驗工廠舉辦「飯店暨餐飲應用專業展」，共規畫五大展區，包含南僑今年最新發表的殺手級產品「NEBOS」頂級烘焙油脂系列、南僑冷凍麵團、樟之物語（牛樟芝萃取精華皂）、真食義大利麵（急凍熟麵）、卡比索皇家俄羅斯冰淇淋，全力向客戶推廣產品！

南僑是國內知名食品大廠，旗下冷凍麵團品項近300種、烘焙油脂近200種，行銷國內通路數3,000多家，另有急凍熟麵、冰淇淋等重點產品，舉凡知名五星飯店、旅館、餐廳、咖啡店、麵包店、糕餅店、便利商店等，都是南僑客戶。

南僑集團會長陳飛龍說，南僑今年是首次在自家觀光工廠舉辦產品展，且搶在耶誕、跨年、農曆春節等重要節慶前夕，希望提供相關業者更多新產品的選擇。據了解，這次光是烘焙產品就有近200種，從吐司、酸種麵包、可頌／丹麥、布里歐／甜麵包，還有酥餅、燒餅等中式點心類都有。

南僑指出，國內「一例一休」施行後，飯店及餐廳業者普遍面臨人力成本提高、人手不足等問題，南僑希望透過研發及製造能力，提供業者更好的「解決方案」，例如2～3分鐘內就可完成的義大利麵、免發酵即可烤焙的冷凍麵團等，將大幅節省現場操作時間及空間，也讓品質更穩定。

而歲末年終，展望2020年景氣，陳飛龍坦言，明年大環境景氣辛苦，企業發展恐將更兩極化，「好的很好、不好的更不好」；但他強調，泰國新廠預計明年上半年投產，加上公司主力產品烘焙油脂、冷凍麵團新品持續研發，力拚2020年營業額200億的目標，順利達陣！

另，針對明年食品業發展，陳飛龍認為，受到極端氣候、關稅成本、國際政治因素等影響，估計國際原物料價格波動的機會較大，食材成本恐將會上揚，業者經營也相對辛苦。

不過，陳飛龍指出，泰國新廠米果線預計明年5～6月投產，準備研發「老人米果」新品，並擴大「嬰兒米果」產能。至於台灣部分，南僑今年新發表的頂級烘焙油脂「NEBOS」已成功打入五星飯店，加上冷凍麵團、急凍熟麵、冰淇淋等均有新品持續上市，可望成為明年成長動能。

(工商 )