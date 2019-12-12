選戰倒數30天，⺠進黨今公布三支競選影片－《給台灣一封信》系列，被問到民進黨是不是花了很多經費拍廣告？民進黨秘書長羅文嘉受訪表示，民進黨再有錢也不會比國民黨黨產及共產黨有錢，也不比共產黨用滲透方式影響台灣更有錢。

至於卡神楊蕙如出事，被問到民進黨是否急於切割？羅文嘉說，「我沒有要切割卡神」，民進黨的立場在多次新聞稿及受訪都說很詳細，楊蕙如跟很多人都有關係，跟韓國瑜競選辦公室創意總監潘恆旭、韓國瑜、張善政等關係他也都很好奇，請司法單位一次調查清楚。

至於媒體詢問，韓國瑜夫人李佳芬被直言，民調估蔡能贏韓450萬票，是一個笑話；羅文嘉說，說笑話他就不用回應了；這場選舉應該為台灣樹立新的典範不是笑話，有某政營說國家機器在汽車引擎裝監聽器，或有些團體會用韓國瑜與裸女合照，最後證明也是笑話、假話，更大做假的是，把蔡英文跟賴清德照片後面掛韓國瑜的號碼，做這種混淆及假訊息，他來看就是一堆假話及笑話，都不知道如何回應。

日前臉書公開台灣選舉、政治與社會議題相關廣告的下單金額民進黨粉絲專頁以26萬元的花費位居首位；羅文嘉說，民進黨是打正規選戰，這筆在臉書的廣告，在廣告花費中非常低，臉書會公布是因為立委管碧玲當初在立法院中，不斷促使臉書要公開透明，民進黨會響應透明化，用公開民眾跟民眾溝通，不會用做假方式。

他強調，民進黨用的錢是來自人民用募款小物，一筆筆申報，不會像韓國瑜用多少錢沒有申報，又被挖出來，「且還是他們自己黨主席說的」。

(中時 )