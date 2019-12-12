咻！2019年即將結束，是否開始計劃今年要如何慶祝2020到來呢？雖然今年的元旦剛好在週三，但只要請假兩天就可以安排一趟五天的短程旅遊！到台東蔚藍海岸俯看日出、台北101高空跨年煙火派對！到日本泡白濱溫泉，看煙火好過癮、泰國乘昭披耶河公主號聽樂團表演、紐約時代廣場倒數！KKday推薦數項國內外跨年行程，從美味、美景一同跨越新的一年！

2020台北跨年看日出 第一道曙光專機。（KKday 提供）

還來不及請好假的你，台灣也有許多跨年好選擇，下班就可以收拾行李準備出發！想要搶先2020年的元旦曙光，KKday與華信航空獨家推出2020曙光專機，將在元旦當天從松山機場出發沿著台東蔚藍海岸俯看日出，在20,000英呎的高空迎接第一道新年曙光，與夢幻曙光相遇的那刻，彷彿得到了滿滿的元氣和能量，同時也為新的一年許下新的希望！

【台北遊樂園】兒童新樂園門票一日券 摩天輪。（KKday 提供）

大人瘋跨年之外，小朋友的新年旅遊行程當然也不能忽略！台北高人氣兒童新樂園一票玩到底一日券，13項熱門遊樂設施無限暢玩，線上購買還可享用比現場更優惠的價格。為滿足親子旅遊便利還可以小額加購去回程接駁，讓新年親子之旅不只大人開心，小孩玩得更盡興！

2020台北跨年_ 台北101 89樓高空跨年煙火派對。（KKday 提供）

想享用有VIP等級的派對，台北101高空跨年煙火派對，絕對讓你留下美好的新年體驗！89樓觀台化身為高空酒吧，在絕佳景緻下近距離觀賞Taipei 101的跨年煙火綻放瞬間，現場還有DJ和樂團的精彩表演，給旅客留下最與眾不同的跨年回憶！

【2020 和歌山跨年】黑潮市場・海濱花火倒數・住吉大社元旦參拜。（KKday 提供）.

選擇請2休5的你，推薦前往日韓、東南亞等地跨年最為適合！在一年的結尾拋開所有的疲憊，享受日本三大溫泉之一的白濱溫泉，望向太平洋的同時仰望天空，在海邊欣賞燦爛煙火秀，迎接2020到來。在一年開始，還能參拜各大神社親身體驗日本最傳統的新年習俗，在廟殿中的鐘會敲響108下，意味著每個人在新的一年中都有108個心願，祈求來年開運招福與平安，開啟新年幸福之旅。

在跨年夜搭乘昭披耶河公主號，在豪華遊艇上享用美味的buffet自助餐，沿途經過泰國知名景點，鄭王廟、大皇宮等，船上還有現場樂團表演，深刻體驗曼谷浪漫跨年夜！熱血的旅人也可以選擇來趟長灘島，除了跳島之外還可以跳酒吧，體驗當地不容錯過的夜生活——Pub Crawl 跑趴！就算是一個人的自由行也可以和來自世界各地的旅人們一起狂歡，展現友誼無國界！

事先預訂2020紐約時代廣場的跨年通行證，不必提早進場排隊，即可在時代廣場與來自世界各地的遊客一起倒數，近距離觀看巨大水晶球降落，盡情感受大都會的節慶氛圍。讓歐美人士年年瘋搶的南半球的另類跨年——雪梨跨年夜歌劇表演，也是高人氣的跨年首選！不但可以在優雅地欣賞經典歌劇，還能在專屬絕佳視角近距離一覽港灣大橋跨年煙火，享受異國難得的歲末體驗。

【2020 巴黎跨年】法國巴黎塞納河跨年晚餐遊船。（KKday 提供）

想華麗的告別2019，還可選擇來趟被譽為全球最浪漫的城市－巴黎，搭乘跨年遊船沿著塞納河畔巡航，飽覽沿途的巴黎聖母院、羅浮宮等著名地標與巴黎美景，悠閒享受主廚精選美味餐點，搭配現場DJ演奏一路狂歡到2020。

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(中時電子報)