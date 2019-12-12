鑑識中心主任高麗姬說明警方調查過程及模擬。（甘嘉雯攝）

市議員劉茂群（中）要求警方應該持續調查。（甘嘉雯攝）

國民黨市議員劉茂群服務處遭槍擊案，檢方以查無犯罪嫌疑或應負刑責之人，且未提出刑事告訴，依法應予簽結，包括劉茂群本人及國民黨團認為結案過於草率，更檢方所述案發之聲響，無法排除訓練鴿者鳴放鞭炮聲響之可能性，是誇張、離譜的說法，12日召開記者會，要求警方應持續調查偵辦，聲淚俱下「我現在還不敢回家」。

「這個案子真的有點烏龍，我也無法接受，2個月來我都不敢回家！」劉茂群服務處案發於今年10月1日下午將近6點，當時服務處人員聽到巨大聲響後，就在服務處門口看到紗窗留下彈孔痕跡，服務處人員緊急報警後，警方採證在現場發現1棵黑色塑膠丸，劉認為自己並無與人結怨，但發生這樣的事情，讓她心生恐懼，而服務處1名祕書隔天離職。

根據檢方簽結內容，服務處西南方約200公尺處，訓練鴿子於10月1日案發當日鳴放「夢幻大吐珠」鞭炮，聲響摻雜爆裂聲，與槍聲不無相似，且經實測位在服務處也得聽聞距200公尺鳴放鞭炮聲，無法完全排除案發時聲響源自訓練鴿子鳴放鞭炮聲響的可能。

「檢方簽結，我個人沒有辦法接受，警方應該繼續追追查真相」，國民黨團聲援劉茂群，包括書記長梁為超、徐其萬、林昭賢等人到場，也認為警方應該要重啟調查，「民意代表為民發聲，結果是廉價、陷入危險」。

鑑識中心主任高麗姬、刑事警察大隊長邱紹洲指出，砂窗破損並非火藥槍枝、空氣槍、手持彈弓所致，而拾獲的黑色塑膠丸與紗窗破損無直接關聯，且現場射擊熱區未存有可疑涉擊處，而警方調閱附近監視器與查訪附近，多數住戶表示，未發現可疑人車，也沒有聽到相關聲響。

劉茂群說，難道議員要各自保命，「讓我有家歸不得，如果你的家給人家開槍了，也有彈頭、也有子彈在那邊，用鴿舍訓練，鞭炮往上放，怎可能向下射往200公尺外的地方？」

黨團無法接受及認同草率簽結態度，認為應持續偵辦此威脅生命安全案件，直到直相大白、水落石出為止，還給民代安全問政空間及沒有恐懼的生活環境。

(中時 )