大陸「跳水皇后」郭晶晶嫁給「富豪死忠粉」霍啟剛後，給老公添了3名子女，然雖然霍啟剛貴為香港富商霍英東家族第三代長孫，身家高達百億，然一家子生活卻過得樸實低調，昨晚霍啟剛難得曬出一雙子女的私房生活照，曝光了最近家裡經常舉辦的周末小活動，並表示不想讓孩子習慣用電子交易，再次證實三觀正確，讓一般人家都深感認同與佩服。

霍啟剛微博貼文。(翻攝自霍啟剛微博)

霍啟剛跟郭晶晶結婚7年，雖然參加了真人秀也開了社群帳號，但作風相當低調，幾乎不貼家人的照片，燃他昨天難得在微博曬了兩個寶貝的日常生活照，藉此跟眾人分享自己對於盛行的「電子支付」的看法，坦言科技確實帶來便利，電子錢包改變了生活方式，然他並不希望小孩習慣這些，直言：「真的懂得每一次“掃完”或“嘟完”背後每一塊錢的意義、買東西的代價嗎？」。

霍啟剛表示最近周末家庭日，他們常進行一個復古的小活動，那就是兩個比較大的孩子，幫爸爸洗車換獎勵，妹妹比較小，獎勵是好吃的東西，哥哥就賺點小零用錢，霍啟剛說他的用意是「讓他知道買東西背後的代價和付出，不能說見到喜歡就要」，也坦言其實不知道這做法對不對，或許孩子們感受到的，只是玩水的好機會而已，「但是只是希望他們成長能學會珍惜！」。

(中時電子報)