八旬老人20年建微型西安城。（照片取自中新社）

八旬老人20年建微型西安城。（照片取自中新社）

家住西安市長安區內苑村的梁德懷今年已80歲，花20餘年時間建了一座微型的「西安城」，用了10萬多個零件，全部以榫卯結構拼接而成，未使用一滴膠水、一顆釘子。整件作品嚴格按照200：1的比例進行微縮，包括鐘鼓樓、大雁塔、城牆、敵樓等。

(旺報 )