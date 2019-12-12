八旬老人20年建微型西安城 10萬零件未用一滴膠水 11:412019/12/12 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 八旬老人20年建微型西安城。（照片取自中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 八旬老人20年建微型西安城。（照片取自中新社） 八旬老人20年建微型西安城。（照片取自中新社） 家住西安市長安區內苑村的梁德懷今年已80歲，花20餘年時間建了一座微型的「西安城」，用了10萬多個零件，全部以榫卯結構拼接而成，未使用一滴膠水、一顆釘子。整件作品嚴格按照200：1的比例進行微縮，包括鐘鼓樓、大雁塔、城牆、敵樓等。 (旺報 ) #膠水 #零件 #10 #西安 #大雁塔 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》系統電10日起預收款券，5分鐘撮合一次 08:532019/12/10 財經 不如預期 和大11月營收衰退10.42％ 09:322019/12/10 財經 柳營殺警案一審判19年2月，家屬指判太輕 10:552019/12/10 社會 人民幣中間價 升5個基點 10:502019/12/10 財經 恆生指數跌幅收窄 李寧大跌6％ 10:492019/12/10 財經 公佈農產初級加工場管理細節 陳吉仲：農業產值10年破兆 13:462019/12/10 生活 上證指數連四漲 微漲2點 16:002019/12/10 財經 恆生指數收跌0.22％ 消費白馬股成下跌主力 16:532019/12/10 財經 晟楠股票自12/11起預收款券 17:502019/12/10 財經 5G競標進入第2日 5大電信不急 仍未過底標 20:112019/12/11 財經 兩岸熱門新聞 八旬老人20年建微型西安城 10萬零件未用一滴膠水 - 兩岸 - 旺報 華春瑩霸氣回應外媒：中國不能還嘴的時代一去不復返了 - 兩岸 陸山寨告贏日正品 無印良品敗訴賠償 - 兩岸 美眾議員向北京嗆聲：歡迎把我列入黑名單 - 兩岸 環時：封堵華為 美國恐陷泥沼 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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