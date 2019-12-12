周曉涵接下中視節目《飢餓遊戲》外景通告，就幸運跟著製作單位前往韓國大邱，她開心表示：「第一次上節目就能到韓國，覺得超LUCKY，這時候的韓國非常漂亮，到處都是黃色的銀杏樹，太美了。」同集來賓還有王思佳、黃志瑋、Junior、 璟宣、林餅乾等，眾人到了韓國入境隨俗，穿著韓服錄影，周曉涵剛好身穿大紅色系，美得跟新娘一樣，但同樣穿韓服，王思佳卻被說成黑山老妖，整集頻成笑點。

周曉涵透露拍戲時常三餐不照時間吃飯，自認耐餓度還可以，只是為何會想來上外景節目，她說：「懷疑我們公司把我送來這個節目是希望我可以減肥。」她還透露，只要是需要體力的遊戲，她都很擔心，「如果沒吃到東西，還要消耗體力，這就比較硬一點，我平常體力就沒有很好。」但平常能吃就不會讓自己餓肚子，她倒很期待「飢餓」的感覺。玩起遊戲，周曉涵很賣力，她分析自己的強項，「我玩遊戲沒有太大天份，但腦筋還OK，反應也還OK，考問答會比較容易過關。」

王思佳（左二）玩遊戲落淚。（中視提供）

這次賽制除了比飢餓指數，每個藝人還有自己的飢餓幣，玩遊戲贏的人可以拿走別人的飢幣，王思佳莫名成為箭靶，飢幣被拿到所剩無幾，當她知道時難過到淚灑韓國，「哪有人玩到這樣，不玩了啦。」韓國大邱特別企畫15日周日晚間8點中視頻道播出，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )