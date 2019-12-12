國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象深得基層選民喜愛，擁有一票死忠「韓粉」。有韓粉表示，自己女兒大選前將出生，每個月更得繳近3萬的房貸、信貸，壓力實在很大，但看到韓陣營總發言人王淺秋說現在「糧草不足」，讓他冒著被老婆宰掉的危險，也要將「2020」捐給韓！這不僅是勝選祝福，更感念韓的出現讓他生活有點希望。

網友在臉書發文，寫道：「我今年剛滿34，女兒在大選前要出生了。每個月得繳將近3萬的房貸信貸……壓力越來越大，一例一休搞得公司幾乎整年不開放加班……前幾天看到淺秋姐在節目上透露，韓市長之前選舉的經費餘額的都捐出去做公益了，現在糧草有點不足，於是冒著被老婆宰掉的生命危險，偷偷捐出小小心意給韓總統，繼續為台灣庶民奮鬥下去。」

發文網友更感性表示：「希望我的女兒出生後，這個社會能夠和諧，真正的讓台灣環境變更好！感謝韓總統的出現讓我感到生活總算有點希望。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過4500人按讚、470則留言與破百次分享。網友紛紛回應：「我也要來去捐了。上次捐給柱柱姐後來她退還了還送杯子，真的很佩服她！這次還要繼續給韓加點油」、「真的希望能越來越好！舉目所及，台灣真的遍地焦土，真的很讓人煩惱」、「韓總會讓庶民重新找回希望，值得的」、「老婆會諒解你的為了下一代孩子的未來」、「新生命的到來充滿喜悅，希望寶貝的到來，改朝換代讓新生代有個更好的生活環境」、「誰說的年輕人不挺韓！這難道不是嗎？頭腦很清楚！挺韓就是救自己！」

(中時電子報)