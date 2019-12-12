中選會今日發布「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選務工作籌辦情形報告」。報告指出，本次大選，投票日訂於109年1月11日上午8點至下午4點。並將選出總統、副總統及立法委員113人。

中選會表示，有鑑於去年九合一大選為人詬病的三大問題：1.大排長龍；2.邊投票邊開票；3.完成開票時間過晚。經過檢討後，已擬定對策來因應明年大選投開票選務。

中選會說明，對比去年選舉，明年的大選將會調降每個投票所投票人數，由1500人降至1200人。並投票所也從15886個增加到17226個。而投票遮屏也增購了13290個，未來每個投票所可分配到4至6個遮屏。

此外，今年6月21日已修正公投法，未來公投與大選將脫勾，加快投票速度。而中選會也針對去年選舉缺失，加強選務人員的教育訓練，並由中央與地方協力，於各地選委會同步設地方選務應變中心。

此次大選，中選會也招募了2593位大專生、432位新住民擔任選務人員。也增加了身心障礙選舉人投票協助措施，並推動禮讓行動不便者、年長者及孕婦優先投票。

若遇到不實謠言或假訊息，中選會也會在官網及臉書發布新聞澄清稿，另中選會也成立社群媒體假訊息澄清舉報專責小組，與臉書、google等社群平台合作建立舉報管道。

(中時 )