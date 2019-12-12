國民黨副總統候選人張善政11日在台中批評民進黨嗆對岸，打出「抗中保台」口號，對台灣年輕人來講沒有實質意義；民進黨副秘書長林飛帆今上午與第十選區立委參選人吳琪銘至土城與青年族群座談時表示，台灣要先壯大經濟，才有能力跟中國對談，抗中保台跟經濟並不衝突，張善政的說法並不恰當。

林飛帆表示，他認為張善政在擔任韓國瑜副手後有很大轉變，已經不再跟過去一樣是冷靜、理性面對問題的政治人物，「抗中保台」當然是重要關鍵，經濟也當然很重要，但中國市場正在轉變，已不再像過去一樣是可以讓人民感到有機會的地方，此時更應該思考的是，如何壯大台灣，兩者並無衝突。

林飛帆指出，台灣一方面要對抗中國威權侵略，另一方面也要壯大經濟，讓台灣有能力跟中國談，身為總統、副總統，應該要把國家主權議題跟經濟發展當成兩個截然對立的概念，不清楚張善政怎會有此言論，不太恰當。

(中時 )