渣打銀行今舉行2020經濟展望記者會，東北亞區資深經濟學家符銘財（Tony Phoo）表示，受惠於資金回流以及中美貿易糾紛的轉單效應，預期2020年台灣整體經濟表現應可優於多數亞洲經濟體。渣打集團預估2020年台灣GDP成長率可達2.2%，2019年全年GDP成長預估值則為2.4%。

符銘財表示，2019年前11個月，台灣企業承諾海外回流資金規模已達新台幣6,970億，其中有2千億已經落實匯回。近來更有許多科技PC大廠宣布擴大在台產能的計畫，作為供應鏈移轉的布局，並緩和中美貿易緊張的風險與衝擊。

對於2020年台灣科技產業前景，渣打集團抱持樂觀看法。根據國際半導體產業協會（SEMI），今年10月全球半導體設備銷售額跟去年同期相比成長3.9%，為一年來首度呈現正成長。這意味全球半導體銷售可望在2020年擺脫谷底陰霾。科技業占台灣製造業總銷量超過三分之一，科技產業前景轉好，應能支撐產業信心與資本支出。

符銘財表示儘管有海外資金回流與轉單效應等利多，然而，台灣經濟仍面臨潛在風險。台灣經濟表現仍與全球貿易循環息息相關，且高度仰賴中國大陸。台灣並無法豁免於全球經濟或是中國經濟趨緩的衝擊。渣打集團認為，企業資金回流的效應仍屬短期，長期來看，關鍵還是在於全球成長前景。

預期2020年台灣通膨將呈現溫和上漲，由今年的0.7%小幅升至1%。幾個在今年影響通膨表現的因素，包括菸稅調漲、油價走弱，電子產品加徵關稅暫緩延後等，在2020年都將退場。更重要的是，渣打預期2020年台灣核心通膨將維持穩定。

(時報資訊)