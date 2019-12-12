渣打銀行今舉行2020年經濟展望記者會，渣打全球首席經濟學家馬德威（David Mann）表示，2020年全球經濟將趨向溫和而穩定成長，預估全球經濟成長率為3.3%，略高於今年的預估值3.1%。中國應會力求維持基本經濟成長率，以實現2010到2020年間GDP成長翻倍的目標。預期美國經濟成長率將小幅下滑至1.8%，歐元區前景則維持溫和。全球經濟同時也面臨結構性放緩的三大挑戰：債務、人口結構與去全球化。

馬德威（David Mann）認為，週期性循環有幾大正面因素：(1)全球央行在2019年偏鴿派的舉措，後續效應可能延至2020展現；(2)來自中國與印度的財政措施支持；(3)電子產業可望復甦；(4)中美兩國可望在2020年達成貿易協議。

渣打銀強調，中國與印度是推動全球經濟成長的兩大驅動力。渣打集團預估在2020年，這兩個市場合計占全球總GDP成長的56%；而亞洲（日本除外）則約占全球總GDP成長的69%。若扣除這些市場，預期明年全球GDP成長率恐將從3.3%降至僅剩1.1%。對中國與印度而言，財政措施的刺激是必要的，尤其面臨私部門債務，及比預期更疲弱消費需求等挑戰。整個亞洲地區，由於受中美貿易緊張及電子業週期性循環的影響，整體出口成長放緩。渣打集團預期2020年，電子業週期循環應可走出谷底，有助於穩定貿易與區域成長。然而，這樣的效果應該得等到2020年下半年才能顯現，屆時預期記憶晶片相關產業也將復甦。

預期在2020年中美貿易協商應有許多正面進展，但恐不持久。2020年登場的美國總統大選，對角逐連任的川普而言，防止2020經濟衰退是關鍵課題之一。財政政策對支持美國成長的效果有限，貨幣政策已開啟寬鬆，因此貿易政策將會是川普的主要工具。倘若他能在2020年11月的大選前，提出一連串的正面貿易結果，他可以解釋為在貿易戰中取得勝利。目前看來比較合理的情形是「條件交換」，也就是美國同意降低關稅，而中國放手讓人民幣升值。

邁入2020年代，全球經濟必須適應中國成長的持續趨緩。渣打集團預期在下個5年，中國經濟平均成長率約為5.5%，再下個5年則約為5%。但儘管成長率放緩，中國的成長步調仍然優於許多先進國家。更重要的是，中國對全球整體成長的貢獻占比約為3分之1，渣打銀預期這個比重仍會維持。

(時報資訊)