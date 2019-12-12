一如市場預期，美國聯準會12月會議將指標利率目標區間維持於1.50%~1.75%不變，會後聲明刪除10月聲明中有關經濟前景「不確定性」的措詞，並暗示在經濟穩健增長的情況下，2020年將傾向按兵不動，於大選之年保持觀望，其鴿派立場推升美國股債應聲雙漲，其中，標普500指數收漲0.3%，美國10年期公債殖利率跌至1.79%，美元指數走貶至97.13，觸及5周新低。

在投資意涵上，摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧分析，美國聯準會釋放的寬鬆立場有助於近期風險性資產表現，在獲利增長回穩、季節性效應下，建議投資人可適度留意5G科技、消費等不同市場投資主題。

整體而言，林雅慧認為，低利率環境持續，投資人追尋收益投資組合趨勢不變，股票相對看好具收益題材的高息股，尤其偏好美國、亞洲內需股及新興市場等，債券方面則可透過多重債券抗波動增添防禦，動態調整存續期間與債信品質，在殖利率與風險偏好之間取得均衡，以股債多元靈活配置參與市場投資契機。近一步觀察聯準會最新季度經濟預測，林雅慧指出，12月和9月的預估差異不大，僅調降失業率及基準利率預估值，其中，官員對美國經濟成長的預估中值為2020年增長2%，2021年增長1.9%，失業率將保持在目前3.5%的水準直到明年，2021年也僅微升到3.6%；通膨率明年預估小幅攀升至1.9%。

林雅慧補充，聯準會主席鮑爾在會後記者會亦重申，美國經濟前景仍然良好，今年的降息使美國經濟前景保持在正軌上，目前貨幣政策適度寬鬆立場依舊適當。創紀錄的美國經濟擴張已進入第11年，加上分裂國會均降低推出大幅財政刺激的可能性，因而聯準會的貨幣政策動向將扮演調控景氣擴張的重要角色，未來通膨的變化也更形關鍵。

儘管2020年1月聯準會決策官員將面臨調整，但在適逢美國明年11月國會及總統大選議題逐步加溫，預料聯準會將避免泛政治考量，更回歸於根據基本面的數據研判。近期美國不論11月非農新增就業成長26.6萬人、失業率降至3.5%，以及假期銷售亮眼均捎來好消息，但美中貿易談判的不確定、英國脫歐地緣政治變數，亦可能增添市場波動，這也強化全球央行採取寬鬆貨幣政策支撐經濟表現的傾向，料將限制美債殖利率未來彈升幅度。

(時報資訊)