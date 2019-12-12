儘管火箭總管莫瑞發推支持香港風波，都已過去快2個多月，如今火箭仍遭中國大陸媒體強烈抵制，眼見事態沒有和緩跡象，NBA總裁席爾佛12日再次重提莫瑞事件，強調當時官方聲明遭到錯誤翻譯，導致大陸、美國雙方產生理解偏差！

因為當時莫瑞引爆支持香港爭議後，聯盟官方隨即發布聲明，除了承認莫瑞確實冒犯了大陸人民，卻也認定莫瑞擁有發表個人觀點的言論自由，沒想到這份聲明翻譯成中文後，竟然變成NBA官方對於莫瑞發表不當言論感到「極度失望」。

「我們從中吸取教訓是，我們只承認官方認可的翻譯，因為我的英文表述沒有任何不確定性，」席爾佛表示，「人們不一定有惡意，卻只需改變一些標點符號或形容詞，這份聲明的中文翻譯就變了樣，難怪外界批評我們有兩套說法。」

看來席爾佛還是劃錯重點，因為整起事件還是因為莫瑞忘記自己身為火箭總管身分，逕自發表支持香港的爭議言論，這跟官方聲明的中文翻譯是否錯誤，根本沒有太大關聯，只是席爾佛假如還是無法認清現實，火箭只會繼續被大陸抵制。

(中時 )