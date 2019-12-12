網友在好市多購買一盒五桶裝的哈根達斯冰淇淋，外包裝上有兩桶草莓、兩桶巧克力、一桶優格口味(下圖)，拆封後發現被換成兩桶優格及三桶草莓(上圖)。（圖／摘自COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）

Häagen-Dazs冰淇淋是許多民眾的最愛，美式賣場Costco好市多推出優惠組合又被秒殺，不過有消費者買回家後發現，拆封後的組合竟然跟包裝盒上的不一樣，疑似被其他消費者調包，讓她看到傻眼。

這名網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文指出，近日到好市多購買一盒五桶裝的哈根達斯冰淇淋，從外包裝圖片上看是兩桶草莓、兩桶巧克力及一桶優格口味，沒想到回家拆開一看，竟然被其他人換成三桶草莓及兩桶優格冰淇淋，完全沒有巧克力口味。讓她氣到直呼：「愛吃巧克力口味也不能這樣吧？！」

貼文一出引起網友熱議，紛紛痛批「太過分了！草莓就是要配巧克力啊！！」、「天啊！感覺真差，不懂怎麼會有人這樣做啊！」、「實在太沒水準」、「雖然我愛吃巧克力也不幹這種事」、「不能怪店家，是有人沒公德心」、「盒子並沒有黏貼膠帶，真的很容易換」。

不過也有特愛草莓口味的人認為撿到了，留言「被換掉了，不過這盒我可以」、「我喜歡草莓，這盒我會買」、「原來這是驚喜包啊」、「我比較愛妳這盒」、「這個組合我愛」。

(中時電子報)