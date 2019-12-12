針對蔡政府強推非核家園，韓國瑜競辦今天偕同國政顧問團、前核四廠長王伯輝等人舉行記者會。韓辦總發言人王淺秋砲轟，蔡政府不只空心更黑心，在多處高鐵站下離岸風電廣告，蔑視去年以核養綠公投結果，強推綠能，將拖垮年輕人20年，每年需付1萬多元；韓辦發言人鄭照新說，發電過度傾斜燃煤，火力全開致空汙嚴重，簡直「要錢更要命」。

前核四廠長王伯輝憶起，蔡英文總統過去任行政院副院長時，因為大型包商倒閉到核四參訪，蔡當場要員工好好做，稱願冒政治風險提供協助，聽完訴求後，政府隔天就派人力協助，但「換了位置就好像換了腦袋」，「當時支持核四，現在不支持」。

王伯輝以馬政府時期，毛治國任閣揆期間多次探勘核四電廠，反問「執政黨當政後，有誰去過核四廠？因為福島核災就直接反對」，其實低階與高階核廢料可存放在核四電廠40年都不必運出去，要求政府開放核四給大家參加。

對於蔡政府推動的能源政策，國政顧問團醫療長照組召集人王明鉅痛批，自己原本是憂心，現在充斥更多的是憤怒，因為民進黨的能源政策架構在謊言之上，原先強調2025年不漲電價、不缺電，結果電價很有可能調漲四成，前年815因一座電廠出問題就造成全台大停電。

王明鉅指出，廢核、離岸風電、太陽能分別要付出2兆、1.5兆、1.5兆預算，總共要耗資5兆，平均四口之家每年要付5萬元，且長達20年，換言之要多花百萬元。

王明鉅質疑，蔡政府強推再生能源，不計一切代價用全世界最昂貴價格，購買大量的離岸風電，把能源寄託在需從國外進口的天然氣，萬一天候不佳船進不來，台灣該怎麼辦？反之為何不能依靠可自我掌握的核能。

話鋒一轉，國政顧問團副總召杜紫軍說，韓國瑜和張善政的能源政策，是要讓煤電逐年減少，而要達到此目的，就要尊重去年通過的以核養綠公投，先以便宜穩定又乾淨的核能，取代又貴又不穩定的再生能源，穩定供電避免電價大漲，等綠電技術成熟，再慢慢降低核能比例。

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(中時 )