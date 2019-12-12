日本10月份核心機械訂單意外下滑，寫下連4個月下滑，顯示該國第4季經濟可能出現疲態，一方面受累於海外需求減緩，另一方面國內企業與消費者支出出現低迷跡象。

日官方12日（周四）公布，10月核心機械訂單月減0.6％，此結果出乎市場意料，據路透調查經濟學家看法，原估月增0.9％。核心機械訂單連4月走低，為十年來最長紀錄，上次出現類似情況是在2008年10月到2009年1月期間。

近期的零售額與家庭支出等數據，皆反映日本10月調升銷售稅之後，消費者已有緊縮荷包的趨勢。

(工商 )