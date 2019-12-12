日本10月核心機械訂單意外衰退 12:122019/12/12 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本10月份核心機械訂單意外下滑，寫下連4個月下滑，顯示該國第4季經濟可能出現疲態，一方面受累於海外需求減緩，另一方面國內企業與消費者支出出現低迷跡象。 日官方12日（周四）公布，10月核心機械訂單月減0.6％，此結果出乎市場意料，據路透調查經濟學家看法，原估月增0.9％。核心機械訂單連4月走低，為十年來最長紀錄，上次出現類似情況是在2008年10月到2009年1月期間。 近期的零售額與家庭支出等數據，皆反映日本10月調升銷售稅之後，消費者已有緊縮荷包的趨勢。 (工商 ) #10月 #訂單 #機械 #機械訂單 #核心 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美貿易戰衝擊漸消 工具機廠 訂單回溫 04:092019/12/08 財經要聞 台中手工具前進印尼拓商機 訂單初估破2,000萬元 23:042019/12/08 財經 群創11月營收年減9.7％ 16:252019/12/09 財經 消失三年再度復發 新增1例女子非洲返國染瘧疾 15:192019/12/10 生活 培育專業人才 程泰機械捐勤益機台 15:282019/12/10 生活 胡麻機械割捆採收 輕鬆省下24個人力 16:012019/12/10 生活 力達-KY 11月接單優於10月 仍無法回到去年水準 10:162019/12/11 財經 庫克：蘋果下一個核心是擴增實境 19:212019/12/11 財經 遠東機械 12月27日 歡慶70周年 04:102019/12/12 產業特刊 《國際經濟》連4跌，日本10月核心機械訂單意外大減 11:592019/12/12 財經 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 即時 - 工商 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 陸新關稅周日爆彈！專家曝中美貿易戰發展 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 狂！台積電市占碾爆死敵 三星輸到脫褲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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