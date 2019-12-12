為加大品牌佈局，隸屬於韓國最大化妝品集團愛茉莉太平洋首席彩妝品牌ETUDE HOUSE台灣，11日與台灣最大藥妝龍頭屈臣氏共同宣佈，將陸續引進ETUDE HOUSE品牌，首波百店舖貨，預計明年2020擴及全台200家。

台灣愛茉莉太平洋總經理許靜媛表示，愛茉莉太平洋總部是於今年2月正式和屈臣氏集團簽署策略合作備忘錄，期望藉由整合兩大集團的充沛資源，帶動愛茉莉太平洋旗下品牌。

愛茉莉太平洋集團擁有廣泛且跨通路的品牌組合，而屈臣氏擁有多樣化的韓系品牌，韓系彩妝也持續穩定成長，期策略合作可以加大品牌佈局的力道與廣度！

台灣屈臣氏商品管銷部總監謝瑤芳則表示，屈臣氏與愛茉莉太平洋合作多年，除引進頭髮護理品牌呂，以及魅尚萱Mise-En-Scene等，銷售業績均相當具優勢，此次攜手愛茉莉太平洋旗下彩妝品牌ETUDE HOUSE獨家進駐，就是看準 ETUDE HOUSE品牌對於Z世代消費者的吸引力，期持續為屈臣氏的消費者帶來最新潮流的韓系商品，擴大彩妝業績。

台灣ETUDE HOUSE品牌總經理莊寧寧表示，品牌在台從代理轉直營達1年半，今年起就進行大規模的跨通路合作，首波進駐100家，預計2020 年會再擴張至200家門市。她強調，對ETUDE HOUSE來說，是在台經營的重要里程碑，相信此次的品牌進駐能將屈臣氏的彩妝潮流帶向更年輕的世代，業績相對逾倍數成長。

韓國K-Beauty彩妝首選品牌ETUDE HOUSE，自2018年3月1日正式由愛茉莉太平洋總公司經營台灣市場迄今，已拓展17間獨立街邊店，持續以翻玩美妝的潮流形象運營，透過屈臣氏通路合作，將有機會業績推向更高峰。

(工商 )