新北市淡水三芝地區半年來出現一群號稱「百威龍炮幫」的黑道份子，多次在三芝遶境滋事，造成當時淡水分局長遭拔官，近月來則在北海岸海鮮餐廳強迫推銷啤酒，若商家不從，動輒丟大龍炮恐嚇及砸店，受害店家高達10餘家受害，警方昨(11日)深夜，將’高姓男子為首等7名集團成員拘提到案，並查獲空氣長、短槍共4支、電擊器、棍棒等證物，全案訊後依違反組織犯罪防制條例及恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

放龍炮砸店還挑釁警 淡水猖狂龍炮幫全栽了

放龍炮砸店還挑釁警 淡水猖狂龍炮幫全栽了

據了解，龍炮幫是由一名在淡水橫行多年的高姓角頭帶頭，日前傳出高男嗜賭成性，日前才在賭桌上輸掉近3000萬元，他想靠著推銷百威啤酒翻身，因此派身邊小弟到熱炒店、薑母鴨、酒吧等處推銷某國外品牌啤酒，傳出店家為了避免遭到丟龍炮及砸店，有上百店家選擇向高男進貨。

由於「龍炮幫」行事作風太過高調，猖狂行徑被警方盯上，在連續砸店後，曾有派出所員警到高男據點盤查，高男等人因而不滿，更加放肆挑釁警方，11月18到22日晚間隨機在淡江大學附近施放大龍炮，1週內至少20處被砲火攻擊，當地居民則被嚇得人心惶惶。

新北市刑大與淡水分局、台北市大安分局共同組成專案小組深入蒐證，昨天（11日）見時機成熟，將高男與幫眾陸續拘提到案，並起出4支長短空氣槍、電擊器、棍棒、本票及借據等證物，目前警方已依違反組織犯罪防制條例及恐嚇取財等罪嫌，將7人移送士林地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)