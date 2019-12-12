豬糞變黃金，彰化縣政府與工研元中分院推動沼氣發電，讓養豬產業為永續環境，盡一分心。（吳敏菁攝）

豬糞變黃金，養豬廠設備發電系統。（吳敏菁攝）

彰化縣養豬戶有670戶，養豬頭數約77萬多頭，佔全國第三大，養豬戶配合彰化縣政府和工研院的推動，紛紛投入沼氣在利用，其中已有10家案場完成沼氣發電建置，發電容量為559 kW，相當1000個家庭用戶使用，兄弟牧場更完成中小型養豬戶的第一家成功售電給台電，一年可進帳百萬元，多了一筆收入，更揮別臭氣，溫室氣體減量。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣養豬頭數占全國總產量14％左右，發展綠色農牧循環經濟為彰化縣重要發展政策，從2017年和工研院中分院合作，推動沼氣再利用迄今，共計有110場養豬場有意願投入沼氣再利用行列，其中有76場，28萬9175 頭豬已完成建置沼氣再利用或發電，佔全臺已完成建置頭數15％。其中又有10家案場完成沼氣發電建置，發電容量為559 kW，可以提供約1000個家庭用戶使用)。此外，畜牧業沼液沼渣作農地肥份使用之政策，推廣迄今已有85家通過沼液沼渣作農地肥份使用計畫，「垃圾變黃金」。

彰化縣政府推動彰化縣康豬肉認證。（吳敏菁攝）

工研院中分院表示， 畜牧場排放的廢糞尿水再次被視為資源，處理過程會產生沼氣，其主要成分甲烷之全球暖化潛勢，為二氧化碳25倍，但收集並利用沼氣除可產生電能、增進能源多元化外，亦能減少甲烷排放 ，達到溫室氣體減量的效果。

彰化縣已經有110養豬場願意投入沼氣再利用。（吳敏菁攝）

早期兄弟牧場與當時許多牧場皆投入沼氣發電的行列，然而因當時不清楚沼氣特性，未進行沼氣脫硫處理，造成沼氣發電機快速損壞，也讓許多畜牧業者對於沼氣發電與再利用存在陰影，不願意再次接受輔導進行沼氣再利用。

兄弟牧場負責人詹文欽說，雖然經歷過沼氣發電失敗，但仍認為「進行沼氣發電是對的事」，經過縣府和工研院輔導，提升廢水處理效能，沼氣產量已具備50 kW沼氣發電經濟效益。並依據沼氣特性量測結果，設備沼氣發電系統，包括發電機、脫硫設備、儲氣設備，輔導團隊持續輔導兄弟牧場進行臺電併聯申請，協助解決行政與技術問題，今年5月27日取得台電併聯售電合約，8月13日正式掛錶運轉，為彰化縣中小型第一場，也是2019年第一戶生質能源售電戶。

(中時 )