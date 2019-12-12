在今年BWF世界羽聯年終總決賽登場前，BWF官網訪問了多位頂尖好手，世界排名的寶島一哥周天成就是其中一位，被問到還要加強哪些部分，小天透露場上技術跟心理建設都是重點，且自己會努力打出態度給大家看。

BWF官網認為，周天成已經展現出高水準表現，那麼還有哪些部份需要提升？周天成回應：「這個問題蠻困難的，我覺得需要改善網前小球、殺球及耐心吧！每一個部分都再進化是很重要的，所以內再跟外在我都希望再進步。」

周天成補充：「目前我就是照自己的計劃去走，感覺也蠻有效的，因為我的世界排名提高了，所以我會繼續這樣做下去，我想表現出內在心理素質優於外在，像是我的態度，我讓大家看到我能在場上做些什麼，我的內在比外在強大，我想更注意一些能夠改變比賽的場上細節。」

對於2019球季，周天成滿意成績，「感謝主！我在印尼公開賽贏了生涯第一座超級1000系列賽事冠軍，這一站比起其他同等級賽事更難打，印尼球迷瘋狂愛著這項運動，加油聲非常大，你很難拋開這些影響專注在比賽中。」

「當然大家也都為了明年東京奧運準備，我要進步的不只有排名，奧運比的不是世界排名，而是你當下的表現，所以我比較想專心在自我能力，而非只是關心名次高低。」周天成這麼說。

提到BWF年終總決賽，周天成表示這是他第4次參賽，前面3次都在小組單循環賽只拿1勝，這一次他想自小組賽中突圍、晉級4強，他補充：「今年我是第2種子，但每一位對手都很強，我得像個教練思考，不論內外都要努力準備好自己，等於我一人有雙重角色，這幫助我能從不同角度去想事情，我會跟團隊討論策略，但大部分策略都是我自己想出來的。」

(中時 )