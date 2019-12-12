林右昌說他是北北基唯一的區域專家市長，願意選後邀請柯、侯共同討論首都圈國土規畫。（許家寧攝）

台北市長柯文哲昨晚拋出基隆併入台北市構想，稱基隆若要最大發展就是併入北市，國土規劃才可以發揮最大效果。對此，基隆市長林右昌今反嗆「柯市長說錯了！」國土規劃他最專業，從提升台北城市競爭力的角度來看，台北更需要基隆市！

林右昌說，柯文哲市長是葉克膜權威、侯友宜市長則是治安專家，而他是北北基唯一具有都市計劃、景觀建築專業的縣市長，也曾參與行政院參與國土計劃的政策，對於合併構想，很樂意在總統大選後，出面邀請柯、侯共同討論首都圈國土規畫與行政區劃問題。

林右昌表示，台北市近20年來發展遲滯，除了因為提不出振奮人心的城市發展計劃與行動之外，就是嚴重缺乏發展腹地，認為北市應該伸出溫暖的擁抱，淡水河以北，包括淡水、石門、金山、萬里、瑞芳、雙溪、貢寮、汐止及基隆市，都可思考成為新成員。

林右昌指出，這樣的思考可以是一種「（1＋1＋1）／3」重新劃為三個直轄市，或者「（1＋1＋1）／2」重新劃為二個直轄市的方案，這不但將為台北帶來新的發展腹地與刺激，均衡東北角與北海岸城鄉發展，更能將台北從一個「盆地城市」蛻變成擁有「山、海、港」的新首都。

林右昌表示，這是一個很好的議題，當然也牽涉到基隆，新北與台北三個城市，也需要長時間的討論，凝聚社會共識，而他是唯一具有區域發展的專家，他很樂意在選後出面邀請柯文哲、候友宜市長一起來基隆，三人好好聊一聊。

(中時 )